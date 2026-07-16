Entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel - Reprodução / Vasco TV

Entrevista coletiva do técnico Pedro EmanuelReprodução / Vasco TV

Publicado 16/07/2026 22:58 | Atualizado 16/07/2026 23:00

Salvador - Pedro Emanuel analisou a derrota do Vasco para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, nesta quinta-feira (16), e lamentou não só o momento como também a forma que o time sofreu o único gol do jogo. Na visão do treinador, o time melhorava "significativamente" na frente e pontuou que a maneira como o adversário abriu o placar também abalou o Cruz-Maltino.

"Infelizmente, sofremos um gol no momento em que, na minha opinião, estávamos a melhorar significativamente no contexto ofensivo, criando uma ou outra situação já de mais qualidade próxima da baliza do Vitória, mas sofremos um gol. A forma como sofremos um gol também nos abateu. Viemos para ganhar o jogo, com respeito pelo Vitória e pelo momento do Vitória, jogando dentro de casa sabemos o que podem fazer".

"Vou ser sincero, poderíamos ter feito um pouco mais, principalmente em termos ofensivos. Defensivamente acho que tivemos com bastante rigor e compromisso para quem estar a trabalhar há três. Hoje aconteceu o que é fruto no futebol: no momento menos bom as coisas vão nos acontecer. Temos que viver e lidar com isso. Só podemos ultrapassar com trabalho".

O único gol do jogo saiu depois de um vacilo de Barros. Ele recebeu o passe de Robert Renan, mas demorou para tomar uma decisão e foi desarmado. A bola sobrou para Renato Kayzer, que ficou cara a cara com Léo Jardidm e não desperdiçou a oportunidade.

Com o resultado, o Vasco segue na zona de rebaixamento. A equipe soma 20 pontos e aparece na 17ª posição do Campeonato Brasileiro.

"Concordo em partes com a falta de inspiração, mas também as condições do gramado não estavam as ideais, e uma equipe que vem à procura de confiança, nos momentos em que tem a bola, quando perde uma ou duas, quando tem uma ou duas má decisões, ao invés da confiança crescer, também se abate".

"No geral, foi um jogo que esperávamos que seria assim. Um Vitória muito forte dentro de casa, procurando sempre muito rápido seus atacantes, procurando bolas nos corredores laterais e cruzamentos na área. Nós estivemos bem, muito bem, o jogo foi extremamente equilibrado em todos os aspectos, oportunidades de gol".