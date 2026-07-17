Vasco foi derrotado pelo Vitória no Barradão por 1 a 0 - Victor Ferreira / EC Vitória

Vasco foi derrotado pelo Vitória no Barradão por 1 a 0Victor Ferreira / EC Vitória

Publicado 17/07/2026 09:21

Rio — O Vasco encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória como visitante, após perder para o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira (16). No total, o Cruz-Maltino disputou nove jogos fora de casa, com quatro empates e cinco derrotas.



Além do Gigante da Colina, outros quatro clubes da competição também não conseguiram os três pontos longe dos seus estádios: Santos, Grêmio, Vitória e Chapecoense, que amarga a pior campanha como visitante, com apenas dois pontos.

A derrota para o Vitória marcou a estreia de Pedro Emanuel, o terceiro treinador do Vasco apenas neste Brasileirão, após as passagens de Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Agora, o novo técnico tem a missão de melhorar o desempenho da equipe fora do Rio para se recuperar na tabela. O Cruz-Maltino é o 17º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento, com 20 pontos.

O próximo compromisso do clube pelo Brasileirão será em São Januário, contra o Mirassol, em 25 de julho. Mas antes disso, o Gigante da Colina encara o Independiente Medellín na quarta-feira (22), no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no estádio Atanasio Girardot.

Confira os jogos do Vasco como visitante no Brasileirão

1ª rodada - 29 de janeiro - Mirassol 2x1 Vasco

4ª rodada - 26 de fevereiro - Santos 2x1 Vasco

6ª rodada - 15 de março - Cruzeiro 3x3 Vasco

9ª rodada - 1º de abril - Coritiba 1x1 Vasco

11ª rodada - 11 de abril - Remo 1x1 Vasco

13ª rodada - 26 de abril - Corinthians 1x0 Vasco

14ª rodada - 3 de maio - Flamengo 2x2 Vasco

16ª rodada - 16 de maio - Internacional 4x1 Vasco

19ª rodada - 16 de julho - Vitória 1x0 Vasco