Murilo em ação pelo Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Murilo em ação pelo PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 17/07/2026 14:58

Diego Carlos, nome que já havia entrado no radar do clube, a diretoria sondou as situações de Murilo, do Palmeiras, Gabriel Pereira, do Copenhagen (Dinamarca), e Vítor Tormena, do Krasnodar (Rússia). Rio - O Vasco intensificou a busca por reforços para o setor defensivo após sofrer 44 gols na temporada. Segundo informações do 'ge', além de, nome que já havia entrado no radar do clube, a diretoria sondou as situações de Murilo, do Palmeiras, Gabriel Pereira, do Copenhagen (Dinamarca), e Vítor Tormena, do Krasnodar (Rússia).

O perfil traçado é de um defensor destro, forte no jogo aéreo e capaz de aumentar a competitividade da defesa. Apesar dos contatos realizados, nenhuma das negociações está em estágio avançado.



Murilo é um velho conhecido da cúpula vascaína. O jogador já havia sido alvo do clube na temporada passada e voltou a ser observado após o Palmeiras acertar a contratação de Alexander Barboza. No entanto, o Alviverde informou que o zagueiro seguirá com espaço no elenco e negocia a renovação de contrato.



Outro nome analisado é Gabriel Pereira, revelado pelo Volta Redonda e atualmente no Copenhagen. O defensor chegou ao clube dinamarquês em 2024 e tem contrato até junho de 2029. O estafe trabalha com a possibilidade de uma transferência nesta janela, mas uma eventual negociação exigiria investimento financeiro. Internamente, o jogador conta com a aprovação do departamento de scout.



Já Vítor Tormena perdeu força nas últimas semanas. O defensor renovou recentemente com o Krasnodar, e uma saída dependeria do pagamento de uma alta compensação financeira, cenário que não faz parte dos planos do Cruz-Maltino para um atleta de 31 anos.



1 a 0 para o Vitória, na última quinta-feira (16), no Barradão, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (22). O adversário será o Independiente Medellín, da Colômbia, às 19h (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Após a derrota porpara o Vitória, na última quinta-feira (16), no Barradão, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (22). O adversário será o Independiente Medellín, da Colômbia, às 19h (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Gabriel Salotti