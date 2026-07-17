Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Sensação da Copa, Vozinha foge do 'marketing' e mantém busca por clube
Goleiro, de 40 anos, relatou que quer jogar por mais um ou dois anos
Sensação da Copa, Vozinha foge do 'marketing' e mantém busca por clube
Goleiro, de 40 anos, relatou que quer jogar por mais um ou dois anos
Rômulo Mendonça se manifesta após polêmica: 'Foi desabafo'
Locutor comentou sobre desligamento da Amazon e situação envolvendo a repórter Alana Ambrosio
Jornalista defende vitória de zagueiro espanhol na Bola de Ouro
Repórter apontou promessa do Barcelona como favorita ao prêmio, à frente de Yamal
Marçal compara vitória do Botafogo com semifinal da Copa do Mundo
Depois da repercussão, lateral-esquerdo fez brincadeira nas redes sociais
Árbitro da final da Copa do Mundo já foi detido pela polícia
Fato aconteceu em 2020, em operação contra tráfico de drogas, armas e prostituição.
Saiba mais sobre Lucas Emanuel, aposta da base do Botafogo que fez gol
Jovem atacante de 17 anos estreia pelos profissionais como titular e é goleador no sub-17
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.