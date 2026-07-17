Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 17/07/2026 13:29

Destaque de Cabo Verde, o goleiro Vozinha abriu o jogo sobre sua busca por um novo clube. Aos 40 anos, o arqueiro declarou que pretende estender sua carreira por pelo menos mais um ou dois anos e procura um time que o queira "como jogador, e não como uma pessoa do marketing".

"É uma das primeiras coisas que eu quero resolver. Eu amo futebol. Estar aqui, aos 40 anos, é porque eu realmente tenho essa paixão. Quero jogar, pelo menos, mais um ou dois anos, ou ver o quanto meu corpo aguentar. Nunca sabemos o amanhã", disse Vozinha, ao canal estadunidense 'CBS'.



O goleiro cabo-verdiano demonstrou pressa para definir seu novo destino, mas deixou claro que sua prioridade é o futebol. "Quero jogar, espero achar um time que realmente me queira como jogador, não como uma pessoa do marketing", completou.

Vozinha está sem clube deste o começo de julho, quando expirou seu contrato com o Chaves, da segunda divisão de Portugal, time com o qual assinou em 2024. Após a campanha histórica de Cabo Verde no Mundial, o arqueiro vem sendo especulado no Inter Miami, equipe de Lionel Messi, e no futebol brasileiro.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti