Lucas Emanuel comemora o gol marcado em Botafogo x Santos - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Emanuel comemora o gol marcado em Botafogo x SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2026 11:22

a aposta do técnico Franclim Carvalho para o lugar de Arthur Cabral, que

Lucas Emanuel brilhou em sua estreia pelos profissionais do Botafogo, ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Santos , na quinta-feira (16). O jovem de 17 anos foi, que está machucado , e comemorou a atuação.

"É o primeiro passo de muitos, tem muita coisa para acontecer na minha carreira. É agradecer a todos, tem muita coisa boa para acontecer ainda", afirmou à Botafogo TV.



Lucas Emanuel se destaca com gols na base

O jovem atacante chegou ao Botafogo em maio de 2025 e renovou seu contrato nesta semana, até maio de 2030. Ao se destacar na equipe sub-17, ele chamou a atenção da comissão técnica dos profissionais e Franclim Carvalho o puxou para treinar e ser observado no período de intertemporada, durante a Copa do Mundo.



Lucas Emanuel passou por São Paulo e estava no Athletico-PR até abril de 2025. Chegou em maio ao Glorioso e desde então vem se destacando com gols. No ano passado, marcou 8 vezes em 21 partidas, mas foi o desempenho em 2026 que o fez mudar de patamar.



Ele já marcou 15 gols em 15 partidas na atual temporada pelo sub-17. Sem ainda muitas chances no suv-20 (entrou em campo uma vez na Copa Rio), o jogador conseguiu pular para a equipe principal e deve seguir ganhando oportunidades aos poucos.



Até porque Franclim Carvalho admite que Lucas Emanuel ainda precisa evoluir mais.



"Lucas fez gol em todos os amistosos, mas quando é competição a sério é diferente. Ainda assim, isto é um gol à Lucas porque, se há coisa que ele tem de bom, é a capacidade de finalização. Se você me perguntar se ele fez um bom jogo, que me agradou, digo que não. Se você me perguntar se eu fiquei satisfeito, obviamente que sim, e não é qualquer atacante que faz este gol", analisou o técnico do Botafogo, que completou:

"E a questão da idade, a personalidade que o Lucas tem com 17 anos e 43 dias, não é fácil de encontrar".