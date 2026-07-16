Rio - O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Santos e confirmou que Arthur Cabral será desfalque. Segundo o Glorioso, o atacante não está disponível por causa de uma contratura lombar.
Outro desfalque é Álvaro Montoro, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Danilo, com futuro incerto no clube, ganhou folga após o período com a seleção brasileira na Copa do Mundo e ainda vai se reapresentar.
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