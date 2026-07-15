Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2026 16:29

Rio - O valor pedido pelo Botafogo para negociar o volante Danilo, de 25 anos, deixou o Palmeiras de "cabelo em pé". De acordo com informações do portal "UOL", o desejo Alvinegro foi considerado fora da realidade pelo Alviverde, mas o clube de São Paulo não desistiu do jogador.

O Botafogo teria pedido 30 milhões de euros (R$ 174 milhões). Inicialmente, o Verdão ofereceu o zagueiro Naves, além de algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões). O clube do Rio recusou.

O Botafogo tinha uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros (R$ 233,37 milhões). Essa situação ficou improvável, porque o desempenho do volante na Copa do Mundo ficou aquém do esperado.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.