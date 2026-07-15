Marçal disputou poucas partidas pelo Botafogo em 2026 - Vítor Silva/Botafogo

Marçal disputou poucas partidas pelo Botafogo em 2026Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2026 11:11

Marçal ficou quatro meses longe do Botafogo entre o fim de seu contrato em 2024 e o retorno no fim de abril de 2025. Para 2027, entretanto, ele quer evitar passar pela mesma situação e já brinca com uma campanha para a torcida pedir por sua renovação.



Aos 37 anos e na reserva de Alex Telles, o defensor tem vínculo com o Glorioso até dezembro e gostaria de permanecer. E, apesar da idade, já avisou que não pretende pendurar as chuteiras ao fim desta temporada.



"Quero deixar claro: meu contrato acaba no final do ano agora e eu não tenho intenção de parar. Então, pessoal, levanta a hashtag aí para eu renovar: #RenovaMarçal", brincou Marçal em entrevista à Botafogo TV.



Poucos jogos de Marçal em 2026

Em 2026, o lateral-esquerdo entrou em campo 11 vezes. Ele foi titular em cinco partidas, sendo as duas últimas em compromissos antes da parada da Copa, contra são Paulo, pela 17ª rodada do Brasileirão, e Caracas, pela última partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana.