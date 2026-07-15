Disputa pelo troféu do Brasileirão retoma após parada para a Copa do Mundo - Divulgação / CBF

Disputa pelo troféu do Brasileirão retoma após parada para a Copa do MundoDivulgação / CBF

Publicado 15/07/2026 10:35

Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, ambos às 19h30 (de Brasília). Brasileirão volta após 45 dias de paralisação por causa da Copa do Mundo, com a 19ª rodada dividida em vários dias. Os primeiros dois jogos acontecem na quinta-feira (16), com

Fluminense no Maracanã



Já na sexta (17) é a vez do Fluminense ir a campo em casa, contra o Red Bull Bragantino, às 20h. No mesmo dia, Bahia e Chapecoense jogam em partida adiada da 4ª rodada, às 19h30. Tem também Mirassol x Grêmo, às 20h.



Depois, o Brasileirão terá uma pausa de três dias, para o complemento da 19ª rodada. Na terça (21), Atlético-MG e Bahia se enfrentam às 19h30.

Quando o Flamengo joga



Já na quarta (22) é a vez dos dois primeiros colocados do campeonato entrarem em campo. O Palmeiras joga fora de casa contra o Coritiba, às 19h30.

E o Flamengo encara a Chapecoense, também fora. O dia também terá Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR, todos no mesmo horário de 21h30.



A rodada acaba na quinta-feira (23), com Corinthians x Remo, às 19h30.



Onde assistir a Botafogo x Santos



A partida do Glorioso, que joga no Nilton Santos às 19h30, terá transmissão de: Record (TV aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).



Vitória x Vasco ao vivo pela TV



Já o confronto do Cruz-Maltino e da equipe baiana no Barradão, às 19h30, só vai passar no Premiere.