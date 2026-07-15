Disputa pelo troféu do Brasileirão retoma após parada para a Copa do MundoDivulgação / CBF

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Hugo Perruso
O Brasileirão volta após 45 dias de paralisação por causa da Copa do Mundo, com a 19ª rodada dividida em vários dias. Os primeiros dois jogos acontecem na quinta-feira (16), com Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, ambos às 19h30 (de Brasília).
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Fluminense no Maracanã

Já na sexta (17) é a vez do Fluminense ir a campo em casa, contra o Red Bull Bragantino, às 20h. No mesmo dia, Bahia e Chapecoense jogam em partida adiada da 4ª rodada, às 19h30. Tem também Mirassol x Grêmo, às 20h.
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Depois, o Brasileirão terá uma pausa de três dias, para o complemento da 19ª rodada. Na terça (21), Atlético-MG e Bahia se enfrentam às 19h30.

Quando o Flamengo joga

Já na quarta (22) é a vez dos dois primeiros colocados do campeonato entrarem em campo. O Palmeiras joga fora de casa contra o Coritiba, às 19h30.
E o Flamengo encara a Chapecoense, também fora. O dia também terá Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR, todos no mesmo horário de 21h30.
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A rodada acaba na quinta-feira (23), com Corinthians x Remo, às 19h30.

Onde assistir a Botafogo x Santos

A partida do Glorioso, que joga no Nilton Santos às 19h30, terá transmissão de: Record (TV aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).
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Vitória x Vasco ao vivo pela TV

Já o confronto do Cruz-Maltino e da equipe baiana no Barradão, às 19h30, só vai passar no Premiere.