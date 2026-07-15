Lamine Yamal é jogador da seleção da EspanhaLuke Hales / Getty Images North America / Getty Images via AFP

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A casa do astro da seleção espanhola Lamine Yamal sofreu uma tentativa de roubo na madrugada de quarta-feira (15), poucas horas após a partida em que a 'Roja' venceu a França por 2 a 0 pelas semifinais da Copa do Mundo.

"Houve uma tentativa de roubo em um domicílio em Esplugues de Llobregat", na periferia de Barcelona, declarou à AFP um porta-voz dos Mossos d’Esquadra, a polícia da região da Catalunha, que afirmou não poder identificar o proprietário por razões de privacidade.

Mas o jornal catalão 'La Vanguardia' informou que o alvo era a casa de Lamine Yamal, onde duas pessoas com balaclavas subiram o muro da propriedade, mas, ao serem surpreendidas pela segurança privada, fugiram.
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A tentativa de roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira, após a partida em que a seleção espanhola venceu a francesa graças, em parte, a um pênalti sofrido por Yamal, que abriu o caminho da vitória.

Segundo o 'La Vanguardia', a casa de Lamine Yamal é uma propriedade conhecida porque antes pertenceu ao ex-jogador Gerard Piqué e à estrela colombiana Shakira, quando estavam casados e moravam na capital catalã.

Os Mossos d’Esquadra informaram que estão investigando "um roubo com violência" em outro domicílio de Esplugues de Llobregat, próximo ao de Yamal.
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Os roubos em residências de jogadores de futebol, sobretudo em Madri, são relativamente comuns. Nos últimos anos, estrelas como Karim Benzema, Rodrygo e Dani Carvajal tiveram suas casas roubadas.