Lamine Yamal é jogador da seleção da EspanhaLuke Hales / Getty Images North America / Getty Images via AFP
"Houve uma tentativa de roubo em um domicílio em Esplugues de Llobregat", na periferia de Barcelona, declarou à AFP um porta-voz dos Mossos d’Esquadra, a polícia da região da Catalunha, que afirmou não poder identificar o proprietário por razões de privacidade.
Mas o jornal catalão 'La Vanguardia' informou que o alvo era a casa de Lamine Yamal, onde duas pessoas com balaclavas subiram o muro da propriedade, mas, ao serem surpreendidas pela segurança privada, fugiram.
Segundo o 'La Vanguardia', a casa de Lamine Yamal é uma propriedade conhecida porque antes pertenceu ao ex-jogador Gerard Piqué e à estrela colombiana Shakira, quando estavam casados e moravam na capital catalã.
Os Mossos d’Esquadra informaram que estão investigando "um roubo com violência" em outro domicílio de Esplugues de Llobregat, próximo ao de Yamal.
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