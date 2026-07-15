Franclim é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - O Botafogo deve ter mais uma baixa no setor ofensivo para a partida contra o Santos. O Glorioso vai a campo sem Álvaro Montoro, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, e também não deve contar com Arthur Cabral.
O atacante sentiu dores, ficou fora dos últimos treinos e será preservado, segundo o 'ge'. O reserva imediato seria Chris Ramos, mas ele deve ser negociado por empréstimo junto ao Real Oviedo, da Espanha.
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Outro desfalque para a partida é Danilo, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo e tem futuro incerto no Glorioso. O volante ganhou dez dias de folga após o período com a Amarelinha e ainda vai se reapresentar.
Botafogo e Santos vão medir forças nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. 