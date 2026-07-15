Newton durante treinamento do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Newton durante treinamento do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2026 15:23

Rio - O São Paulo concluiu a contratação do volante Newton, ex-Botafogo. Aos 26 anos, o meio-campista está na capital paulista desde a última quinta-feira (9), onde já conheceu os novos companheiros. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, do portal 'UOL', o jogador assinou contrato até dezembro de 2029.

O acordo entre São Paulo e Botafogo foi estruturado de forma diferente do habitual. Neste primeiro momento, o Tricolor não fará qualquer pagamento imediato para contar com o volante.



A definição financeira da negociação está ligada ao futuro do zagueiro Nahuel Ferraresi, atualmente emprestado ao Glorioso até o fim de 2026. Ao término do vínculo, a diretoria alvinegra decidirá se exercerá ou não a opção de compra do defensor venezuelano.



Caso o Botafogo opte por manter Ferraresi em definitivo, os clubes compensarão os valores envolvidos. Se o zagueiro retornar ao São Paulo, o Tricolor ficará obrigado a adquirir os direitos de Newton por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões na cotação atual), quantia que será paga de forma parcelada ao longo do contrato.



Revelado pela Jacuipense, Newton chegou ao Alvinegro em 2022, inicialmente para integrar o projeto da equipe sub-23. Pelo time principal, disputou 74 partidas e marcou dois gols.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Pedro Logato