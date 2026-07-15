Danilo Pereira em campo pelo Rangers - Divulgação / Rangers

Danilo Pereira em campo pelo RangersDivulgação / Rangers

Publicado 15/07/2026 13:40 | Atualizado 15/07/2026 13:41

Rio - O Botafogo avançou e encaminhou a contratação do atacante Danilo Pereira, de 27 anos. O brasileiro, que pertence ao Rangers, da Escócia, atuou na última temporada pelo NEC Nijmegen, da Holanda. As informações são da "ESPN".

O Alvinegro deseja o empréstimo até junho de 2027, com uma opção de compra posterior. Danilo chegou a receber sondagens de outros clubes do futebol brasileiro e exterior, mas optou pelo projeto apresentado pelo clube de General Severiano.

Com passagens pela base de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos, Danilo Pereira se profissionalizou pelo Ajax, da Holanda. Ele passou FC Twente e pelo Feyenoord, também do futebol holandês, antes de chegar ao Rangers.

Na última temporada europeia, atuando pelos dois clubes (Rangers e NEC Nijmegen), Danilo entrou em campo em 40 partidas e anotou cinco gols.