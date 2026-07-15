Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 15/07/2026 08:54

Rio — A Copa do Mundo está chegando ao fim, e com isso, as atenções se voltam à disputa do Campeonato Brasileiro. O Botafogo entrará em campo nesta quinta-feira (16) para enfrentar o Santos, às 19h30, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição.



O time paulista, no entanto, terá o desfalque de Neymar. Depois da eliminação do Brasil para a Noruega no Mundial, no último dia 5, o craque recebeu férias e se reapresenta apenas na sexta-feira (17), um dia após a partida.

O camisa 10, que atuou em dois jogos da Copa, aproveitou o período de descanso com a família nos Estados Unidos. Ainda há uma indefinição sobre o futuro do atleta no Santos, mas a expectativa é que ele cumpra o contrato, que se encerra no fim do ano.



Já o Glorioso busca se recuperar no Brasileirão. O time de Franclim Carvalho vem de dois jogos sem vencer na competição e está no 12º lugar.