Botafogo precisa melhorar o desempenho jogando no Nilton Santos pelo Brasileirão de 2026Vítor Silva / Botafogo

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Hugo Perruso
O Botafogo volta a disputar uma partida do Brasileirão após a parada da Copa do Mundo e enfrentará o Santos no Nilton Santos, na quinta-feira (16), às 19h30. O fator casa pode ser um importante trunfo para o time de Franclim Carvalho ter uma boa arrancada na retomada da temporada, já que também pegará o Vitória como mandante, no dia 23.
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Entretanto, para que isso aconteça nas próximas duas rodadas, o Glorioso precisará fazer diferente do que no primeiro semestre. No campeonato, o desempenho é muito baixo, com apenas três vitórias e 11 pontos em sete jogos.
O aproveitamento de 52,3% devido aos quatro tropeços (dois empates e duas derrotas) pesam para a 12ª posição na tabela. E o Botafogo sabe que, se quiser se afastar da zona de rebaixamento e ir para a briga por uma vaga na Libertadores, precisa melhorar esse desempenho atual.
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Botafogo de Franclim vai mal em casa

Ainda mais com Franclim Carvalho, que só obteve uma vitória no Brasileirão jogando no Nilton Santos, no 3 a 1 sobre o Corinthians. Desde a chegada do técnico português, foram quatro jogos em casa, com dois empates em 2 a 2 (Coritiba e Internacional) e uma derrota para o Remo (2 a 1).
"Temos dois jogos em casa agora que podemos aproveitar para poder, se Deus quiser, fazer seis pontos. Estamos focados, obviamente, em subir na tabela e terminar o Brasileiro nos primeiros colocados", disse Marçal à Botafogo TV.
 
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Botafogo precisa melhorar o desempenho jogando no Nilton Santos pelo Brasileirão de 2026
Botafogo de Franclim Carvalho precisa melhorar o desempenho em casa no Brasileirão de 2026