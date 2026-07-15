Botafogo precisa melhorar o desempenho jogando no Nilton Santos pelo Brasileirão de 2026 - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo precisa melhorar o desempenho jogando no Nilton Santos pelo Brasileirão de 2026Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2026 13:08

O Botafogo volta a disputar uma partida do Brasileirão após a parada da Copa do Mundo e enfrentará o Santos no Nilton Santos, na quinta-feira (16), às 19h30. O fator casa pode ser um importante trunfo para o time de Franclim Carvalho ter uma boa arrancada na retomada da temporada, já que também pegará o Vitória como mandante, no dia 23.



Entretanto, para que isso aconteça nas próximas duas rodadas, o Glorioso precisará fazer diferente do que no primeiro semestre. No campeonato, o desempenho é muito baixo, com apenas três vitórias e 11 pontos em sete jogos.



O aproveitamento de 52,3% devido aos quatro tropeços (dois empates e duas derrotas) pesam para a 12ª posição na tabela. E o Botafogo sabe que, se quiser se afastar da zona de rebaixamento e ir para a briga por uma vaga na Libertadores, precisa melhorar esse desempenho atual.

Botafogo de Franclim vai mal em casa

Ainda mais com Franclim Carvalho, que só obteve uma vitória no Brasileirão jogando no Nilton Santos, no 3 a 1 sobre o Corinthians. Desde a chegada do técnico português, foram quatro jogos em casa, com dois empates em 2 a 2 (Coritiba e Internacional) e uma derrota para o Remo (2 a 1).



"Temos dois jogos em casa agora que podemos aproveitar para poder, se Deus quiser, fazer seis pontos. Estamos focados, obviamente, em subir na tabela e terminar o Brasileiro nos primeiros colocados", disse Marçal à Botafogo TV.