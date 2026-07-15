Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo
Botafogo não tem mais transfer bans e pode registrar atletas
Os dois últimos que estavam em vigor foram suspensos
Botafogo deve ter mais um desfalque para a partida contra o Santos
As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos
Palmeiras vê pedida do Botafogo por Danilo como ‘fora da realidade’
Jogador, de 25 anos, tem futuro incerto
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Volante assinou contrato até 2029 com o Tricolor Paulista
Botafogo encaminha a contratação de ex-atacante do Ajax
Jogador, de 27 anos, recebeu consulta de outros clubes brasileiros
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