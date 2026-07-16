Convocado para a Copa, Danilo teve desempenho abaixo do esperado - Vitor Silva / Botafogo

Convocado para a Copa, Danilo teve desempenho abaixo do esperadoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/07/2026 12:43

Rio - O volante Danilo, de 25 anos, pode deixar o Botafogo e acertar com o Zenit. De acordo com informações do site russo "Sport24", a oferta foi nos moldes desejados pelo Alvinegro e agora o clube europeu negocia com o brasileiro para acertar sua contratação.

A oferta seria entre 30 a 40 milhões de euros (algo em torno de de R$ 175 milhões a R$ 234 milhões na cotação atual). O Palmeiras, principal interessado do Brasil, teria descartado desembolsar algo em torno disso. A proposta contratual seria de cinco anos.

O Botafogo sempre teve uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros (R$ 233,37 milhões). Essa situação ficou improvável, porque o desempenho do volante na Copa do Mundo ficou aquém do esperado.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.