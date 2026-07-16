Victor Hugo renova contrato com Botafogo até 2030Foto: Vítor Silva / BFR
Botafogo renova contrato de jovem promessa até 2030
Jogador treinou com os profissionais durante a intertemporada e pode ganhar oportunidade no elenco principal
Botafogo renova contrato de jovem promessa até 2030
Jogador treinou com os profissionais durante a intertemporada e pode ganhar oportunidade no elenco principal
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As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos
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