Victor Hugo renova contrato com Botafogo até 2030Foto: Vítor Silva / BFR

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Marcus Vinicius Balbino
Rio – O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (16) a renovação de contrato da jovem promessa Victor Hugo, de 16 anos. O novo vínculo do volante é válido até maio de 2030. A multa rescisória para clubes do exterior foi fixada em cerca de R$ 702 milhões (120 milhões de euros). Para equipes do futebol brasileiro, o valor estabelecido é de R$ 24 milhões.
"Muito honrado em poder seguir me desenvolvendo no Botafogo. Sou muito grato por vestir a Gloriosa Camisa e seguirei honrando ela com muita dedicação, empenho e humildade. Essa conquista é resultado de muito trabalho, não apenas meu, mas dos meus companheiros, treinadores e da minha família. Agradeço a Deus e a todos que estiveram ao meu lado nessa trajetória", disse o volante.
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Victor Hugo atua na equipe sub-17 e já conquistou o Campeonato Carioca da categoria, quando tinha 15 anos. O atleta também foi escolhido pelo treinador Franclim Carvalho para treinar com o elenco profissional durante a intertemporada na pausa da Copa do Mundo.
O volante foi relacionado para o duelo contra o Santos, nesta quinta-feira (16), às 19h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Neste momento, o Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob a supervisão de Rodrigo Souza