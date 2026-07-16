Alexander Barboza ao lado de Leila Pereira - Divulgação / Palmeiras

Alexander Barboza ao lado de Leila PereiraDivulgação / Palmeiras

Publicado 16/07/2026 16:30 | Atualizado 16/07/2026 16:34

Rio - Um dos pilares do Botafogo nos últimos anos, Alexander Barboza mudou de ares e foi para o Palmeiras. Reforço para o segundo semestre da temporada, o zagueiro foi apresentado nesta quinta-feira (16) , na Academia de Futebol. Na chegada, o defensor argentino revelou que teve conversas com Marlon Freitas e que tem feito um "lobby" pelo volante Danilo.

"Eu falei com eles antes de vir para perguntar sobre o clube, a cidade e onde morar. A personalidade dele (Marlon Freitas) também me ajudou no Botafogo, éramos capitães juntos. Cultivamos essa boa relação (...) Eu amo o Danilo também. Ele sabe, sempre brinco com ele para vir aqui. A negociação é algo pessoal. Se tiver que vir, vai vir. É um ótimo jogador. O importante é ser feliz", disse Barboza.

Danilo tem o futuro indefinido no Botafogo. Em crise financeira, o Alvinegro passa por uma reformulação profunda e, por isso, tem negociado seus principais ativos. No início do ano, Marlon Freitas foi negociado com o Palmeiras, enquanto Savarino foi para o rival Fluminense. Recentemente, foi a vez de Barboza se juntar ao Alviverde.

O caso de Danilo é mais complexo. O Botafogo sabe do talento que possui e, por isso, não pretende negociá-lo com o futebol brasileiro. Além do Palmeiras, o Flamengo também tem interesse. No início do ano, o clube paulista sinalizou uma oferta de R$ 120 milhões, além do zagueiro Naves. Para vendê-lo, o Glorioso pede cerca de 35 a 40 milhões de euros (entre R$ 207 milhões e R$ 237 milhões).

O Palmeiras desembolsou algo em torno de R$ 20 milhões para fechar a compra de Barboza junto ao Botafogo. O zagueiro assinou contrato até o fim de 2028 com o clube paulista. Com a camisa alvinegra, o defensor argentino disputou 123 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Na temporada atual, foram 26 partidas, dois gols e três assistências.