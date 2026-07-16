Alexander Barboza ao lado de Leila PereiraDivulgação / Palmeiras
Apresentado no Palmeiras, Barboza cita Botafogo: 'Precisava de dinheiro'
Zagueiro, de 31 anos, chegou ao Alvinegro no começo do ano
Pedro Emanuel cita forma como Vasco sofreu o gol: 'Também nos abateu'
Cruz-Maltino perdeu para o Vitória por 1 a 0; Barros foi desarmado, e Renato Kayzer ficou com a bola dentro da área para marcar
Franclim admite oscilação e elogia jovens: 'Estamos a ver uma luz a brilhar'
Novidades do treinador português foram determinantes para a vitória sobre o Santos
Kadir celebra gol e revela conselho de Franclim: 'Acreditar até o final'
Atacante entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória no último lance
CBF vai construir novo regulamento das Séries A e B com os clubes
O presidente Samir Xaud valorizou o movimento da entidade
Alex Telles enaltece jovens em vitória do Botafogo: 'Mostrou qualidade'
Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols da vitória sobre o Santos
Fifa define arbitragem para a final da Copa do Mundo de 2026
Espanha e Argentina medirão forças pelo título no próximo domingo
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