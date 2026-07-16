Alexander Barboza ao lado de Leila Pereira - Divulgação / Palmeiras

Alexander Barboza ao lado de Leila PereiraDivulgação / Palmeiras

Publicado 16/07/2026 14:40

Rio - Reforço do Palmeiras para o segundo semestre, o zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos, foi apresentado pelo clube paulista nesta quinta-feira (16). Em entrevista coletiva, o argentino falou sobre o processo que envolveu sua saída do Botafogo.

"O Botafogo precisava de dinheiro para pagar os salários dos jogadores, o meu também, e a única maneira de pegar esse dinheiro era com uma venda. O único atleta com proposta era eu, o Botafogo tinha decidido que eu tinha que ir embora. Quando o Botafogo tomou essa decisão de me vender de qualquer jeito, sou um cara que gosta de se sentir valorizado, e por isso estou aqui, porque eu vi a vontade do Palmeiras de que eu esteja hoje aqui", disse.

O Palmeiras desembolsou algo em torno de R$ 20 milhões para fechar a compra de Barboza junto ao Botafogo. O zagueiro assinou contrato até o fim de 2028 com o clube paulista.

"Fui claro quando eu estava no Botafogo. Estava focado 100% no campo e não era mentira, era verdade, não sabia o que estava acontecendo fora. Falei para o meu empresário me falar só quando tivesse alguma definição. Falei para o treinador que queria seguir jogando. Quando fechou tudo, o Botafogo decidiu me afastar dos últimos jogos, já tinha conseguido o objetivo de classificar o clube na próxima fase da Copa Sul-Americana. Isso também foi acordado entre os clubes", concluiu.