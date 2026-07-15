Estádio do Maracanã será um dos palcos da Copa do Mundo de futebol feminino, em 2027 - Gilvan de Souza / Flamengo

Estádio do Maracanã será um dos palcos da Copa do Mundo de futebol feminino, em 2027Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/07/2026 17:00 | Atualizado 15/07/2026 17:13

Rio - O Consórcio Fla-Flu vive uma divergência com a Fifa sobre o período de cessão do Maracanã para a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. A entidade máxima enviou um ofício ao Governo do Estado do Rio de Janeiro com um pedido de "intervenção" para "dar efetivo cumprimento às obrigações assumidas" no contrato assinado com o próprio governo, a prefeitura e a CBF, segundo o "ge".

A dupla Fla-Flu questiona algumas exigências da Fifa, como o período de uso exclusivo do estádio para a Copa do Mundo e obrigações com a preservação do gramado e "renovações" do equipamento esportivo. Por contrato, o Maracanã deve ser entregue para a entidade máxima 28 dias antes do primeiro jogo. Até o momento, o estádio será palco apenas da final, mas pode receber a abertura.

Flamengo e Fluminense negociam com a Fifa para que o período de preservação do gramado seja menor, para evitar ficarem sem o estádio por mais tempo antes da paralisação do calendário do futebol masculino. A Fifa, por sua vez, cobra o "cumprimento das obrigações previstas no contrato". A Copa do Mundo feminina está prevista para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

Caso não atenda as exigências da Fifa, o Consórcio alega que poderia haver "penalidades, majoração da outorga, redução de notas de desempenho, aplicação de mecanismos de ajuste financeiro ou quaisquer outros efeitos econômicos de aferição prevista no Contrato de Concessão e em seus anexos". A entidade também cobra investimentos em melhorias no estádio.