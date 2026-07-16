Franclim Carvalho treina o Botafogo desde o começo de abril - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho treina o Botafogo desde o começo de abrilVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/07/2026 22:49

Rio - O Botafogo lutou até o fim e venceu na retomada da temporada. Com o brilho dos jovens, o Glorioso venceu o Santos por 2 a 1 , nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Franclim Carvalho admitiu que o time oscilou, principalmente no segundo tempo, mas destacou a importância da vitória para recuperar a confiança.

"Como já aconteceu antes, já ganhamos no final e já perdemos no final. O mais importante hoje era ganhar depois do trabalho que fizemos nestas últimas semanas. Era importante começar este segundo semestre com uma vitória. Gostei da entrega e da intensidade dos jogadores, da disponibilidade, que foi total, e acho que isso fez diferença na parte final", disse o técnico português.

No primeiro jogo após a volta da temporada, o Botafogo trouxe novidades. O técnico Franclim Carvalho apostou em um esquema mais ofensivo com quatro atacantes, incluindo dois jovens: Kauan Toledo e Lucas Emanuel. Este último, de apenas 17 anos, fez o gol que abriu o placar. No último minuto do jogo, Kadir, que entrou no segundo tempo, garantiu a vitória.

"Em relação aos garotos da base, eu venho dizendo que a nossa linha orientadora, do clube, diretoria e da comissão, nós temos que olhar em frente e estamos a ver uma luz a brilhar. Uma estrela a brilhar que vem de encontro a nós com coisas boas. E se os atletas têm qualidade, tenham eles 17, 18, 20 ou 37, eu tenho que os meter", completou Franclim Carvalho.

Com o resultado, o Botafogo chega a 25 pontos e ocupa a 9ª colocação, enquanto o Santos fica com 21 pontos na 16ª posição. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, enquanto o Peixe tem compromisso pela Sul-Americana, fora de casa.