Franclim Carvalho treina o Botafogo desde o começo de abrilVítor Silva / Botafogo
Franclim admite oscilação e elogia jovens: 'Estamos a ver uma luz a brilhar'
Novidades do treinador português foram determinantes para a vitória sobre o Santos
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Kadir celebra gol e revela conselho de Franclim: 'Acreditar até o final'
Atacante entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória no último lance
Alex Telles enaltece jovens em vitória do Botafogo: 'Mostrou qualidade'
Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols da vitória sobre o Santos
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