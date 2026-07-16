Alex Telles em ação na vitória do Botafogo sobre o Santos, nesta quinta-feira (16), no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

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Rio - O Botafogo retomou a temporada com vitória. Com o brilho dos jovens, o Glorioso venceu o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, e se afastou do Z-4. O lateral-esquerdo Alex Telles valorizou a vitória e destacou a importância do período de treinos durante a Copa do Mundo.
"Muito feliz pela vitória. Nós precisávamos desse período para treinar também. Muito se fala do Botafogo fora de campo, mas sempre trabalhamos para buscar o que podemos controlar, que é dentro de campo. Esse é o resultado. É uma vitória importante e que dá mais força para a gente no campeonato", disse Alex Telles após a vitória.
No primeiro jogo após a volta da temporada, o Botafogo trouxe novidades. O técnico Franclim Carvalho apostou em um esquema mais ofensivo com quatro atacantes, incluindo dois jovens: Kauan Toledo e Lucas Emanuel. Este último, de apenas 17 anos, fez o gol que abriu o placar. No último minuto do jogo, Kadir, que entrou no segundo tempo, garantiu a vitória.
"Conheci ele (Lucas Emanuel) na semana passada, quando subiu. Desde o primeiro treino ele já mostrou qualidade que um centroavante precisa, que é fazer gols. No sub-17 já tinha feito muitos gols nessa temporada. Antes do jogo falei com ele para não mudar e continuar fazendo o que ele sempre fez, para fazer com coragem que a gente daria respaldo", completou.
Com o resultado, o Botafogo chega a 25 pontos e ocupa a 9ª colocação, enquanto o Santos fica com 21 pontos na 16ª posição. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, enquanto o Peixe tem compromisso pela Sul-Americana, fora de casa.