Alex Telles em ação na vitória do Botafogo sobre o Santos, nesta quinta-feira (16), no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo
Alex Telles enaltece jovens em vitória do Botafogo: 'Mostrou qualidade'
Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols da vitória sobre o Santos
Alex Telles enaltece jovens em vitória do Botafogo: 'Mostrou qualidade'
Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols da vitória sobre o Santos
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