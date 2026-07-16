Rio - A estrela solitária brilhou na retomada do Brasileirão. Com brilho dos jovens, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada. O Alvinegro saiu na frente do placar com Lucas Emanuel, de 17 anos, sofreu o empate no início da etapa final com Barreal, mas fez o gol da vitória no último lance, com Kadir.
Com o resultado, o Botafogo chega a 25 pontos e ocupa a 9ª colocação, enquanto o Santos fica com 21 pontos na 16ª posição. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, enquanto o Peixe tem compromisso pela Sul-Americana, fora de casa.
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Joia coloca o Botafogo em vantagem
No retorno do Brasileirão, Botafogo e Santos protagonizaram uma partida movimentada no Nilton Santos. No primeiro tempo, as duas equipes conseguiram controlar as ações em momentos diferentes e criaram boas chances. O Peixe começou melhor e teve duas oportunidades de sair na frente, mas Miguelito não aproveitou. Em uma delas, o atacante entrou cara a cara com o goleiro e chutou na trave.
O Botafogo apostou em um esquema ousado com quatro atacantes, incluindo duas promessas da base na frente. Porém, o Alvinegro teve dificuldades para conectar o ataque, por ausência de peças de criação no meio-campo. Apesar disso, levou perigo quando chegou, principalmente porque a linha ofensiva forçou erros do Santos. Em uma falha na saída de bola, o jovem Lucas Emanuel, de 17 anos, fez 1 a 0.
Santos reage, mas Botafogo garante vitória no fim
Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Santos começou melhor. Nos primeiros minutos, o Peixe fez uma "blitz", pressionou o Botafogo e empilhou chances. Thaciano, por exemplo, teve duas chances dentro da área, mas faltou pontaria. De tanto insistir, o time paulista chegou ao empate aos 11 minutos, quando Barreal aproveitou sobra após escanteio. Houve reclamação de falta em Léo Linck, mas o gol foi validado.
Após a pressão inicial do Santos, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações e teve duas chances de ficar na frente do placar, mas não aproveitou. O Peixe, no entanto, continuou mais perigoso, mesmo diminuindo o ritmo. O time paulista acertou a trave duas vezes e ainda viu o goleiro Léo Linck se redimir da falha no gol. No último lance, Kadir aproveitou falha de Gabriel Brazão e fez o gol da vitória do Glorioso.
Botafogo x Santos
Brasileirão - 19ª rodada Data: 16/07/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho e Medina; Villalba, Lucas Emanuel (Edenílson), Kauan Toledo (Kadir) e Matheus Martins (Santi Rodríguez). Técnico: Franclim Carvalho Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão, Miguelito (Nadson), Rollheiser (Gabriel Bontempo) e Barreal; Thaciano (Rony). Técnico: Cuca Gols: Lucas Emanuel, aos 40' do 1ºT (1-0); Barreal, aos 11' do 2ºT (1-1); Kadir, aos 49' do 2ºT (2-1) Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (TO) Cartões amarelos: Ferraresi, Huguinho, Matheus Martins (BOT); Barreal Thaciano (SAN) Cartões vermelhos:
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