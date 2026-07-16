Kadir recebeu conselho de Franclim Carvalho antes de marcar o gol da vitória do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Kadir celebra gol e revela conselho de Franclim: 'Acreditar até o final'
Atacante entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória no último lance
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