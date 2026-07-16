Kadir recebeu conselho de Franclim Carvalho antes de marcar o gol da vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Kadir recebeu conselho de Franclim Carvalho antes de marcar o gol da vitória do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/07/2026 22:30 | Atualizado 16/07/2026 22:32

Rio - A estrela do técnico Franclim Carvalho brilhou. O treinador português apostou as fichas nos jovens, que foram decisivos para a vitória do Botafogo sobre o Santos por 2 a 1 , nesta quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Brasileirão. Herói da partida, o atacante Kadir revelou que recebeu um conselho do comandante.

"Representou muito porque estava buscando há muito tempo (o gol). Fico feliz que voltamos a jogar depois de um período longo, mais feliz ainda pela vitória. Foi uma noite maravilhosa. Estou muito feliz. (Franclim Carvalho) pediu para não deixar cair (o ritmo) e acreditar até o final", disse o atacante panamenho.

O Botafogo entrou em campo com novidades. O técnico Franclim Carvalho apostou em um esquema mais ofensivo com quatro atacantes, incluindo os jovens Kauan Toledo e Lucas Emanuel. Este último, de apenas 17 anos, fez o gol que abriu o placar. Já Kadir, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o Botafogo chega a 25 pontos e ocupa a 9ª colocação, enquanto o Santos fica com 21 pontos na 16ª posição. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão.