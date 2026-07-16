Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/07/2026 08:18

O Campeonato Brasileiro está de volta! O Botafogo volta a campo pela competição após a pausa da Copa do Mundo para encarar o Santos nesta quinta-feira (16), às 19h30, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada. O Glorioso é o 12º colocado, com 22 pontos, enquanto o time paulista tem 21 pontos e está na 15ª posição.

Onde assistir

O jogo será transmitido na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Provável escalação do Glorioso

O técnico Franclim Carvalho realizou mudanças no time durante a intertemporada e precisará lidar com desfalques. Léo Linck foi o escolhido para ser o goleiro titular, após a rescisão de Neto. O treinador ainda não conta com Danilo, de férias depois da Copa do Mundo, Álvaro Montoro, que cumpre suspensão automática, e Arthur Cabral, pois o atacante sentiu dores no treino.



Sendo assim, o time titular deve ser: Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Matheus Martins; Lucas Emanuel e Kauan Toledo.

Como chega o Santos

O Santos não contará com seus dois principais jogadores para a partida: Neymar, assim como Danilo, está de férias depois da Copa, enquanto Gabigol cumpre suspensão automática. Além deles, João Schmidt e Moisés se recuperam de lesões.



Portanto, o técnico Cuca deve escalar o time com: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (TO)