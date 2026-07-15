Carlos Alcaraz é o atual número três do ranking da ATP Valery Hache / AFP

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Afastado das quadras desde abril devido a uma lesão no punho direito, o tenista espanhol Carlos Alcaraz deve retornar no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, que acontece de 13 a 23 de agosto, segundo a lista de jogadores publicada no site do torneio.

Em abril, o italiano Jannik Sinner tomou dele a liderança do ranking mundial ao derrotá-lo na final do Masters 1000 de Monte Carlo e, na semana seguinte, o espanhol de 23 anos sofreu a lesão durante sua partida de estreia no torneio de Barcelona.

Desde então, ele não disputou mais partidas e caiu para a terceira posição no ranking da ATP após perder o restante da temporada de saibro, incluindo Roland Garros, torneio do qual havia sido campeão nos dois anos anteriores.
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Ele também ficou de fora da temporada de grama, na qual deveria defender os pontos conquistados com o vice-campeonato em Wimbledon.

O alemão Alexander Zverev, vice-campeão de Wimbledon neste ano, o ultrapassou no ranking e agora ocupa a segunda posição, atrás de Sinner.

Cincinnati desponta agora como o palco do aguardado retorno de Alcaraz, que pretende disputar o US Open, realizado de 31 de agosto a 13 de setembro, torneio que ele já venceu em 2025.