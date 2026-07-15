Carlos Alcaraz é o atual número três do ranking da ATP Valery Hache / AFP
Em abril, o italiano Jannik Sinner tomou dele a liderança do ranking mundial ao derrotá-lo na final do Masters 1000 de Monte Carlo e, na semana seguinte, o espanhol de 23 anos sofreu a lesão durante sua partida de estreia no torneio de Barcelona.
Desde então, ele não disputou mais partidas e caiu para a terceira posição no ranking da ATP após perder o restante da temporada de saibro, incluindo Roland Garros, torneio do qual havia sido campeão nos dois anos anteriores.
O alemão Alexander Zverev, vice-campeão de Wimbledon neste ano, o ultrapassou no ranking e agora ocupa a segunda posição, atrás de Sinner.
Cincinnati desponta agora como o palco do aguardado retorno de Alcaraz, que pretende disputar o US Open, realizado de 31 de agosto a 13 de setembro, torneio que ele já venceu em 2025.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.