Carlo Ancelotti tem contrato até a Copa de 2030 - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti tem contrato até a Copa de 2030Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/07/2026 17:51

Rio - Com a eliminação da Copa do Mundo nas oitavas de final para a Noruega, a seleção brasileira já iniciou seu ciclo pensando em 2030. Carlo Ancelotti, que tem contrato até o próximo mundial, já tem uma grande prioridade nos próximos anos: conquistar a Copa América.

"O objetivo, por mais óbvio que seja, é ambicioso. O Brasil, sob o comando de Ancelotti, almeja ser campeão da próxima Copa América (que será realizada em 2028, com sede ainda a ser confirmada), além de terminar em primeiro lugar nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo", disse o jornal espanhol "AS".

A Seleção não vence a competição desde 2019, quando derrotou o Peru no Maracanã. Depois disso, a Argentina se sagrou bicampeã do torneio e construiu uma hegemonia na América do Sul.

"A Copa do Mundo de 2026 pode marcar um ponto de virada para uma seleção que não saboreia a glória da mesma forma há muito tempo. Com a premissa de fazer jus às cinco estrelas no escudo do clube mais vitorioso do mundo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se reuniu para definir seus objetivos visando a Copa do Mundo de 2030.", concluiu o diário.