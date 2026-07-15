Robert Lewandowski é apresentado oficialmente pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos Kamil Krzaczynski / AFP
Lewandowski explica decisão de encerrar ciclo no futebol europeu
Aos 37 anos, atacante inicia novo capítulo da carreira no Chicago Fire, dos Estados Unidos
Botafogo deve ter mais um desfalque para a partida contra o Santos
As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos
Messi celebra vaga na final da Copa do Mundo: 'Vivemos emoções especiais'
Craque argentino disputará o título pela terceira vez na carreira
Flamengo anuncia transmissão do amistoso com o Olimpia
Partida acontecerá na sexta-feira (17), a partir das 20h no Mané Garrincha
'As Malvinas são argentinas': jogadores celebram vitória com faixa
De virada, a Albiceleste bateu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo
Argentina ultrapassa o Brasil em número de finais de Copa
Argentinos podem entrar para o seleto grupo dos tetracampeões
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