Robert Lewandowski é apresentado oficialmente pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos - Kamil Krzaczynski / AFP

Robert Lewandowski é apresentado oficialmente pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos Kamil Krzaczynski / AFP

Publicado 15/07/2026 16:17

Estados Unidos - Apresentado oficialmente como o mais novo reforço do Chicago Fire, Robert Lewandowski comentou a decisão de trocar o futebol europeu pelos Estados Unidos. Aos 37 anos, o consagrado centroavante polonês revelou que a escolha pela Major League Soccer (MLS) passou diretamente pelo carinho e respeito construídos em seu último clube no Velho Continente.

"Não queria jogar em outra equipe europeia que não fosse o Barcelona. Eu não conseguia imaginar isso. Foi uma decisão difícil para mim e para a minha família, mas estou muito feliz em me juntar a esta equipe", declarou o jogador.

A passagem de Lewandowski pelo clube catalão durou quatro temporadas e foi marcada por grandes números. O atacante disputou 192 partidas oficiais, marcou 120 gols e conquistou sete títulos: três edições do Campeonato Espanhol, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

Antes de brilhar na Espanha, o polonês também fez história no futebol alemão com as camisas de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Agora, no Chicago Fire, chega como a principal estrela da equipe.



"Não importa quantos títulos tenha conquistado, para mim o mais importante é que eu vejo o potencial de levantar mais troféus com este novo clube", projetou o goleador.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Pedro Logato