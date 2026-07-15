Michael Olise em ação pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Olise manifesta desejo de jogar pelo Real Madrid e deve deixar o Bayern
Clube alemão pretende receber mais de R$ 1 bilhão
Botafogo deve ter mais um desfalque para a partida contra o Santos
As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos
Messi celebra vaga na final da Copa do Mundo: 'Vivemos emoções especiais'
Craque argentino disputará o título pela terceira vez na carreira
Flamengo anuncia transmissão do amistoso com o Olimpia
Partida acontecerá na sexta-feira (17), a partir das 20h no Mané Garrincha
'As Malvinas são argentinas': jogadores celebram vitória com faixa
De virada, a Albiceleste bateu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo
Argentina ultrapassa o Brasil em número de finais de Copa
Argentinos podem entrar para o seleto grupo dos tetracampeões
Imprensa inglesa lamenta eliminação da Inglaterra: 'Coração partido'
Três Leões saíram na frente e levaram a virada da Argentina nos minutos finais
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