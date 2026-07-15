Michael Olise em ação pela seleção francesa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise em ação pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 14:55

Rio - Michael Olise pode trocar de clube na próxima temporada. Um dos destaques do Bayern de Munique, da Alemanha, na última temporada, o atacante francês deseja se transferir para o Real Madrid, da Espanha, de acordo com informações do jornalista francês Santi Aouna.

O Bayern de Munique não deve facilitar a transferência. Michael Olise é um dos principais jogadores do time e está nos planos para a próxima temporada. Para negociá-lo, o clube alemão pede 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão).

Por outro lado, o Real Madrid está disposto a investir pesado para a próxima temporada e pretende pagar o valor necessário para contratar o atacante francês. Na campanha de reeleição, o presidente Florentino Pérez prometeu uma contratação "bombástica" acima de 150 milhões de euros (R$ 875 milhões).

Para a próxima temporada, o Real Madrid já contratou o lateral-esquerdo Marc Cucurella, ex-Chelsea, da Inglaterra, o lateral-direito Denzel Dumfries, ex-Inter de Milão, da Itália, o zagueiro Ibrahima Konaté, ex-Liverpool, da Inglaterra, e o meia Bernardo Silva, ex-Manchester City, da Inglaterra.