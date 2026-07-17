Alex Telles em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Alex Telles está no último ano de contrato com o Botafogo, mas mostrou que quer continuar. Em entrevista à 'Cazé TV' após a vitória sobre o Santos por 2 a 1, o lateral-esquerdo destacou que sempre dará prioridade ao Glorioso.
"Isso é um tema que eu vou tratar com muito carinho e muito respeito com o clube. A gente vem conversando, vem falando. Eu falei que a minha intenção principal é dentro de campo. Quando chegar esse momento, a gente vai sentar e conversar. Sempre vou dar prioridade ao Botafogo, porque é o clube que hoje eu estou e tenho um respeito enorme. Estou muito feliz aqui", disse Alex Telles.
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Oficializado como reforço do Botafogo no início de setembro de 2024, ele foi peça fundamental para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.
O lateral, inclusive, fez de pênalti o segundo gol do Glorioso na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da competição continental. O camisa 13 segue como peça importante do time, além de ser uma das lideranças do elenco. O contrato de Telles com o Botafogo vai até o fim de 2026.