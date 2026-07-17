Mateo Ponte em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Mateo Ponte em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/07/2026 18:14

Rio - O Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 na última quinta-feira (16) no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve um significado especial para o lateral-direito Mateo Ponte, que alcançou a marca de 100 jogos oficiais com a camisa do Glorioso.

"É um momento realmente marcante para qualquer jogador. É um número expressivo e que já deixa o meu nome marcado na história do clube. Graças a Deus, eu pude fazer parte de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, e isso, para mim, é algo muito gratificante. Sou muito grato ao Botafogo por tudo e espero poder seguir retribuindo tudo isso dentro de campo, ajudando o clube a conquistar os seus objetivos", disse Mateo Ponte.

Contratado pelo Botafogo em 2023, Mateo Ponte chegou ao clube após conquistar o Mundial Sub-20 com a Seleção Uruguaia. O lateral estreou pelo Alvinegro em 27 de agosto daquele ano, na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia.



O primeiro gol com a camisa botafoguense foi marcado em 18 de abril de 2024, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a campanha dos títulos em 2024, o uruguaio também balançou as redes nas vitórias sobre Cuiabá, por 2 a 1, e Flamengo, por 4 a 1. Além disso, foi titular no triunfo sobre o São Paulo por 2 a 1, que confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro.

Na partida de quinta-feira (16), contra o Santos, o Botafogo saiu a frente com Lucas Emanuel. Barreal empatou no segundo tempo e, já nos acréscimos, Kadir virou para o Glorioso. O uruguaio, que entrou na segunda etapa, celebrou a vitória e destacou a entrega da equipe durante os 90 minutos.

"A gente sabia que seria uma partida difícil. O Santos é um adversário duro e com grandes jogadores. A partida teve momentos distintos de domínio e, no final, conseguimos os três pontos, que eram o nosso principal objetivo. Vale destacar a entrega do time. Em nenhum momento nós deixamos de lutar, e isso foi coroado com o gol marcado no finalzinho do jogo. Esse grupo é muito comprometido e mostrou isso mais uma vez", afirmou o lateral-direito.



O próximo compromisso da equipe será na próxima quinta-feira, contra o Vitória, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de João Alexandre Borges