Marçal entrou no segundo tempo da vitória do Botafogo sobre o Santos - Vitor Silva / Botafogo

Marçal entrou no segundo tempo da vitória do Botafogo sobre o SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/07/2026 12:35

postura do time foi determinante para o resultado positivo no retorno do Brasileirão.

A difícil vitória do Botafogo sobre o Santos, por 2 a 1 , levou Marçal a fazer um paralelo com a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. Para ele, ano retorno do Brasileirão.

Já a Inglaterra mudou a forma de jogar após abrir o placar. O time recuou demais, foi incapaz de trocar passes e acabou encurralado pela Argentina até sofrer a virada.

"Na minha percepção, o jogo de hoje foi muito parecido com Argentina e Inglaterra. Eles (Santos) estavam dominando o segundo tempo, criaram chances. O Léo (Linck) fez uma excelente partida, só que apostamos na velocidade do Kadir", avaliou.



"Não nos amedrontamos, não baixamos, jogamos de igual para igual. O Santos tem um elenco muito bom", completou.

Horas após a repercussão da fala, Marçal foi às redes sociais e brincou ao repostar a entrevista: "Rafael me disse para falar uma besteiras para dar engajamento, mas passei do limite".

A situação do Botafogo no Brasileirão



Com a vitória no Nilton Santos, o Glorioso chegou a 25 pontos e abriu cinco de vantagem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. E está à mesma distância do Athletico-PR, que tem 30 e ocupa a quarta posição na tabela do campeonato.

Apesar da vitória, o lateral-esquerdo fez uma ressalva importante: "Nosso time suportou bem, criou muitas chances, mas temos que fazer mais para sofrer menos durante o jogo".