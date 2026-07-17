Igor Jesus após descobrir gravidez da esposa - Foto: Divulgação / Instagram

Igor Jesus após descobrir gravidez da esposaFoto: Divulgação / Instagram

Publicado 17/07/2026 17:06

Ídolo do Botafogo, Igor Jesus, postou na quinta-feira um vídeo que aparece seu filho com o uniforme do Botafogo e sua mulher cantando uma música da torcida. O centroavante fez história na sua passagem pelo clube, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024.

Por meio de suas redes sociais, o jogador seguiu mostrando carinho pelo Glorioso, mesmo um ano após sua saída. Inclusive, em sua despedida, ele declarou que o Botafogo é um clube que ele ama bastante.



Na última temporada pelo seu clube atual, o Nottingham Forest, da Inglaterra, Igor Jesus teve 52 jogos, 16 gols e cinco assistências. O atleta chegou a ser cotado na Copa do Mundo, estando presente na pré-lista da seleção brasileira, mas ficou fora da convocação final.

VEJA O VÍDEO

A esposa do Igor Jesus cantando música do Botafogo para o filhinho deles TODO TRAJADO. pic.twitter.com/quea9nQYTw — Informa Fogo (@informafogo) July 16, 2026 *Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Rodrigo Souza