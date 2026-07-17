Comemoração de Kauan ToledoVítor Silva / Botafogo
Botafogo encaminha renovação de Kauan Toledo até 2029
Atacante de 20 anos receberá valorização salarial após despertar interesse de outros clubes
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Presidente do Alviverde afirma que Anderson Barros mantém contato frequente com o clube carioca e empresários do volante
Em último ano de contrato, Telles tem o Botafogo como prioridade
Lateral-esquerdo tem contrato válido até o fim deste ano
Ponte alcança marca de 100 jogos pelo Botafogo: 'Número expressivo'
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