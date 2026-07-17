Comemoração de Kauan Toledo - Vítor Silva / Botafogo

Comemoração de Kauan ToledoVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/07/2026 19:55

Botafogo encaminhou a renovação de contrato do atacante Kauan Toledo. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, as partes chegaram a um acordo verbal para estender o vínculo do jogador até dezembro de 2029, um ano além do atual compromisso.

Rio - Oencaminhou a renovação de contrato do atacante Kauan Toledo. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, as partes chegaram a um acordo verbal para estender o vínculo do jogador até dezembro de 2029, um ano além do atual compromisso.

Os detalhes finais da ampliação contratual devem ser definidos em uma reunião marcada para a próxima segunda-feira (20), quando serão concluídos os trâmites burocráticos para a assinatura do acordo.

Além da renovação, o atacante de 20 anos também terá uma valorização em relação ao salário. A decisão foi tomada após o jovem despertar o interesse de outros clubes e receber sondagens.

Promovido ao elenco principal, Kauan Toledo soma 11 partidas na atual temporada. No período, balançou duas vezes as redes e distribuiu quatro assistências, consolidando espaço entre as opções ofensivas do técnico Franclim Carvalho.

2 a 1 sobre o Santos, no Estádio Nilton Santos. Ele roubou a bola na entrada da área e serviu Lucas Emanuel, que encobriu o goleiro adversário. Na última quinta-feira (16), inclusive, participou diretamente do primeiro gol alvinegro na vitória porsobre o Santos, no Estádio Nilton Santos. Ele roubou a bola na entrada da área e serviu Lucas Emanuel, que encobriu o goleiro adversário.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza