Camisa de Pelé foi vendida por quase 5 milhões de dólares em Nova York Reprodução/Sotheby's via website
Camisa usada por Pelé na final da Copa é leiloada por R$ 25 milhões
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