Árbitro da final da Copa do Mundo de 2026, Slavko Vincic se emocionou e chorou ao ser comunicado da missão. O vídeo divulgado pela Fifa da reunião com as equipes de arbitragem do torneio mostra a reação ao ponto mais alto da carreira do esloveno, que quase foi obrigado a parar de apitar diante de uma séria situação.
Entre as polêmicas em campo, o árbitro passou por uma muito maior fora dele. Em 2020, o esloveno foi detido e levado para prestar esclarecimentos durante uma operação policial realizada na Bósnia e Herzegovina contra uma organização ligada ao tráfico de drogas, armas e prostituição.
Em uma viagem, Vincic estava em uma propriedade rural onde a polícia realizou a ação. Ao todo, 26 homens e nove mulheres foram detidos. Segundo as autoridades locais, também houve grande apreensão de cocaína, dez pistolas, medicamentos 10 mil euros em dinheiro.
Sem acusação formal contra o árbitro
Encaminhado à delegacia para prestar depoimento, o árbitro figurou apenas como testemunha no caso. Ele alegou que não tinha envolvimento com a organização e que estava no local para uma reunião de negócios.
Após as investigações, nenhuma acusação foi apresentada contra Vincic, que acabou liberado e inocentado pelas autoridades.
"Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Eu me arrependo disso", afirmou Vincic à imprensa local logo após o ocorrido.
Integrante do quadro da Fifa desde 2010, o esloveno acumulou participações em Eurocopas, na Copa do Mundo de 2022 e atuou na decisão da Liga dos Campeões de 2023/24, quando o Real Madrid foi campeão em cima do Borussia Dortmund.
A final da Copa do Mundo
Agora, o árbitro comandará a disputa entre Espanha e Argentina pelo título da Copa do Mundo. O jogo acontece no domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Nesta edição do torneio, ele apitou outros três jogos: o empate entre Brasil e Marrocos em 1 a 1, e as vitória da Argélia sobre a Jordânia por 2 a 1 e do México sobre o Equador por 2 a 0 ( na fase 16-avos). Vincic terá os também eslovenos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes. E Adham Makhadmeh, da Jordânia, será o quatro árbitro.
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