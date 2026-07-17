Slavko Vincic já apitou jogos da Liga dos Campeões e esteve envolvido em polêmica fora de campo - Ozan Kose / AFP

Slavko Vincic já apitou jogos da Liga dos Campeões e esteve envolvido em polêmica fora de campoOzan Kose / AFP

Publicado 17/07/2026 12:02

quase foi obrigado a parar de apitar diante de uma séria situação. Árbitro da final da Copa do Mundo de 2026 , Slavko Vincic se emocionou e chorou ao ser comunicado da missão. O vídeo divulgado pela Fifa da reunião com as equipes de arbitragem do torneio mostra a reação ao ponto mais alto da carreira do esloveno, que

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....



Congratulations, Slavko Vinčić! pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026



Entre as polêmicas em campo, o árbitro passou por uma muito maior fora dele. Em 2020, o esloveno foi detido e levado para prestar esclarecimentos durante uma operação policial realizada na Bósnia e Herzegovina contra uma organização ligada ao tráfico de drogas, armas e prostituição. Entre as polêmicas em campo, o árbitro passou por uma muito maior fora dele. Em 2020, o esloveno foi detido econtra uma organização ligada ao tráfico de drogas, armas e prostituição.

Em uma viagem, Vincic estava em uma propriedade rural onde a polícia realizou a ação. Ao todo, 26 homens e nove mulheres foram detidos. Segundo as autoridades locais, também houve grande apreensão de cocaína, dez pistolas, medicamentos 10 mil euros em dinheiro.



Sem acusação formal contra o árbitro



Encaminhado à delegacia para prestar depoimento, o árbitro figurou apenas como testemunha no caso. Ele alegou que não tinha envolvimento com a organização e que estava no local para uma reunião de negócios.

Após as investigações, nenhuma acusação foi apresentada contra Vincic, que acabou liberado e inocentado pelas autoridades.

"Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Eu me arrependo disso", afirmou Vincic à imprensa local logo após o ocorrido.



Em campo em título do Real na Liga dos Campeões



Integrante do quadro da Fifa desde 2010, o esloveno acumulou participações em Eurocopas, na Copa do Mundo de 2022 e atuou na decisão da Liga dos Campeões de 2023/24, quando o Real Madrid foi campeão em cima do Borussia Dortmund.

A final da Copa do Mundo



Agora, o árbitro comandará a disputa entre Espanha e Argentina pelo título da Copa do Mundo. O jogo acontece no domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.



Nesta edição do torneio, ele apitou outros três jogos: o empate entre Brasil e Marrocos em 1 a 1, e as vitória da Argélia sobre a Jordânia por 2 a 1 e do México sobre o Equador por 2 a 0 ( na fase 16-avos).

Vincic terá os também eslovenos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes. E Adham Makhadmeh, da Jordânia, será o quatro árbitro.





