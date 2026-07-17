Espanha e Argentina se enfrentaram no estádio Villa Park, na Inglaterra, pela Copa 1966Divulgação / FIFA
O duelo foi válido pela primeira rodada do grupo 2, que também contava com Alemanha e Suíça, em 13 de julho daquele ano, no estádio Villa Park, na Inglaterra. Os grandes destaques em campo eram o espanhol Luis Suárez, lenda do Barcelona nos anos 1950, e os atacantes argentinos Óscar Mas e Ermindo Ornega, ambos ídolos do River Plate.
A Espanha acabou eliminada na fase de grupos. Já os argentinos avançaram de fase, mas perderam para a Inglaterra por 1 a 0 nas quartas de final.
Retrospecto geral
A primeira partida entre Espanha e Argentina foi em um amistoso no ano de 1952, que terminou com os sul-americanos levando a melhor por 1 a 0. Já o último confronto das equipes aconteceu em 2018, e desta vez, os europeus golearam por 6 a 1.
Agora, um novo capítulo desta história será escrito. A bola rola no estádio de Nova Jersey, às 16h (horário de Brasília), neste domingo (19).
Confira todos os jogos entre Espanha e Argentina
Argentina 4 x 1 Espanha - 07/09/2010 - Amistoso
Espanha 2 x 1 Argentina - 14/11/2009 - Amistoso
Espanha 2 x 1 Argentina - 10/10/2006 - Amistoso
Espanha 0 x 2 Argentina - 17/11/1999 - Amistoso
Espanha 2 x 1 Argentina - 19/09/1995 - Amistoso
Espanha 1 x 1 Argentina - 11/10/1988 - Amistoso
Argentina 1 x 1 Espanha - 11/10/1974 - Amistoso
Espanha 1 x 0 Argentina - 10/10/1972 - Amistoso
Argentina 2 x 1 Espanha - 13/07/1966 - Copa do Mundo 1966
Espanha 2 x 0 Argentina - 11/06/1961 - Amistoso
Argentina 2 x 0 Espanha - 24/07/1960 - Amistoso
Argentina 1 x 0 Espanha - 05/07/1953 - Amistoso
Espanha 0 x 1 Argentina - 07/12/1952 - Amistoso
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