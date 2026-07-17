Lamine Yamal e Lionel Messi vão se enfrentar na final da Copa do Mundo - Luis Robayo / AFP

Lamine Yamal e Lionel Messi vão se enfrentar na final da Copa do MundoLuis Robayo / AFP

Publicado 17/07/2026 09:00

Rio - Durante quase duas décadas, Lionel Messi foi o rosto do Barcelona, construiu uma era marcada por títulos, recordes e virou referência para milhares de jovens que sonhavam um dia vestir a camisa azul e grená. Na final da Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o argentino terá pela frente justamente a geração que cresceu o admirando.

A decisão entre Argentina e Espanha coloca Messi diante das principais joias formadas pelo Barcelona, que chegaram às categorias de base enquanto o camisa 10 dominava o futebol mundial. Yamal, Cubarsí e Gavi, entre outros nomes do elenco espanhol, são frutos de La Masia e representam a continuidade de um projeto que teve o craque argentino como seu maior símbolo.

A ligação é especialmente marcante com Yamal. Em 2007, quando tinha apenas 20 anos, Messi participou de um ensaio fotográfico beneficente de Barcelona em que deu banho em um bebê. A criança era justamente Yamal, que quase duas décadas depois se tornou um dos principais talentos do futebol mundial e agora disputa uma final de Copa justamente contra o ídolo que marcou sua infância.

O reencontro também simboliza a mudança de ciclo do Barcelona. A equipe que durante anos foi construída ao redor do argentino agora aposta em uma safra formada em casa para voltar ao topo do futebol europeu e internacional. Muitos desses jogadores carregam características que remetem ao estilo consolidado durante a era Messi: posse de bola, técnica refinada, inteligência posicional e protagonismo com a bola nos pés.

Para a Espanha, a final representa a consolidação de uma geração extremamente jovem. Do outro lado, Messi tenta ampliar um legado que já o coloca entre os maiores jogadores da história. Campeão mundial em 2022, o argentino chega novamente à decisão liderando uma geração que conquistou o título no Catar e ainda sendo o principal nome da Albiceleste.