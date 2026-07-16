Marc Cucurella fechou com o Real Madrid em junho deste ano - Dan Mullan / Getty Images via AFP

Marc Cucurella fechou com o Real Madrid em junho deste anoDan Mullan / Getty Images via AFP

Publicado 16/07/2026 17:34

Finalista e titular absoluto da Espanha no Mundial, Marc Cucurella fez uma revelação digna de olhos marejados sobre sua transferência para o Real Madrid. O lateral-esquerdo contou que o acerto com o clube merengue foi uma maneira de priorizar seu filho mais velho, que foi diagnosticado com autismo.

Entrevistado pela rádio espanhola "Onda Cero", o defensor admitiu que a estrutura de Madrid pesou na decisão. Segundo ele, a capital oferece cuidados especiais, como escolas e serviços médicos, importantes para Mateo, que tem seis anos.

"Não iríamos a uma equipe onde não tivesse colégios ou onde não pudéssemos encontrar condições para meu filho se adaptar. Tiveram equipes interessadas, mas sempre buscamos primeiro se havia colégios ou terapias para ele. É uma coisa principal e importante. Por sorte, em Madri tem tudo. Estaremos muito bem servidos lá", disse Cucurella.



Anteriormente, o lateral já havia explicado a importância deste tipo de estrutura para o bem-estar de Mateo. Ele disse que, no período em que morou em Londres e defendeu as cores do Chelsea, seu último clube, a adaptação do filho foi muito difícil.

"Quando viemos para a Inglaterra, ele ia para as escolas comuns e não ficava bem. Ficava muito confuso. Era pequeno, não estava feliz. Isso afeta muito. Ele não se adaptava e sempre chorava", contou Cucurella ao canal espanhol "La Media Inglesa", em 2025.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza