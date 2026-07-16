Rafinha é executivo de futebol do São Paulo - Divulgação / X @SaoPauloFC

Rafinha é executivo de futebol do São PauloDivulgação / X @SaoPauloFC

Publicado 16/07/2026 16:45

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (16) que Rafinha é o novo executivo de futebol do clube. Ele exercia a função desde a saída de Rui Costa, há pouco menos de um mês, mas agora foi oficializado no cargo. O ex-lateral chegou ao Tricolor Paulista em janeiro deste ano para ser gerente esportivo.

"Encaro essa nova função como mais um desafio e me sinto muito preparado. A experiência que tenho aqui dentro do São Paulo, tanto como atleta quanto neste período como gerente esportivo, e tudo o que vivi em mais de 20 anos de futebol me dão muita confiança para liderar o projeto esportivo do clube", disse Rafinha, ao site do clube.

"Além disso, tenho buscado me aprimorar com cursos de gestão. Temos uma equipe muito qualificada dentro e fora do campo, uma grande estrutura e muita confiança para o que vem pela frente. Nossa tarefa será, sempre, colocar o São Paulo no ponto mais alto junto com os nossos torcedores, que são os mais importantes desse clube gigante", prosseguiu.

Em nota, o São Paulo informou que "Rafinha contará com o suporte jurídico de Felipe Carvalho, advogado do clube desde 2020, que passa ao cargo de gerente jurídico esportivo".

Como jogador, Rafinha defendeu o Flamengo entre 2019 e 2020. Pelo Rubro-Negro, ele conquistou: Libertadores (2019); Campeonato Brasileiro (2019); Supercopa do Brasil (2020); Recopa Sul-Americana (2020); e Campeonato Carioca (2020).

Em agosto de 2020, se transferiu para o Olympiacos, da Grécia. Já em março de 2021, Rafinha foi anunciado como reforço do Grêmio. Posteriormente, passou por São Paulo e Coritiba.