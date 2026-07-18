Saka em entrevista após duelo contra a França - Reprodução / CazéTV

Saka em entrevista após duelo contra a FrançaReprodução / CazéTV

Publicado 18/07/2026 21:09





"Foi um jogo maluco. Obviamente, ainda estamos um pouco desapontados por não chegar à final, mas foi sobre terminar forte, dando ao país a melhor posição na Copa em 60 anos. Então, estamos felizes com o resultado final", disse.



LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo O atacante Bukayo Saka marcou três gols na vitória da Inglaterra sobre a França por 6 a 4 , na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, disputada neste sábado (18). Em entrevista após o duelo, o jogador falou sobre"Foi um jogo maluco. Obviamente, ainda estamos um pouco desapontados por não chegar à final, mas foi sobre terminar forte, dando ao país a melhor posição na Copa em 60 anos. Então, estamos felizes com o resultado final", disse.

Antes da cobrança, Bellingham segurou a bola, dando a entender que iria bater, mas a entregou a Saka no último momento. O jogador falou sobre a situação. "Ele foi o primeiro a dizer: 'Vá e faça seu hat-trick'. Ele estava segurando a bola para que ninguém viesse me distrair", afirmou.



Com a vitória, a Inglaterra confirmou a sua melhor campanha em Copas do Mundo desde o título de 1966.