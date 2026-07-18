"Foi um jogo maluco. Obviamente, ainda estamos um pouco desapontados por não chegar à final, mas foi sobre terminar forte, dando ao país a melhor posição na Copa em 60 anos. Então, estamos felizes com o resultado final", disse.
Antes da cobrança, Bellingham segurou a bola, dando a entender que iria bater, mas a entregou a Saka no último momento. O jogador falou sobre a situação. "Ele foi o primeiro a dizer: 'Vá e faça seu hat-trick'. Ele estava segurando a bola para que ninguém viesse me distrair", afirmou.
Com a vitória, a Inglaterra confirmou a sua melhor campanha em Copas do Mundo desde o título de 1966.
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