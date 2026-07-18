Rio - O clima na Argentina é de muito otimismo para o título da Copa do Mundo. A AFA (Associação de Futebol da Argentina) suspendeu as partidas do Campeonato Nacional da próxima segunda e terça-feira (dia 20 e 21) para receber a delegação no retorno da Copa do Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio.
A campanha da seleção sul-americana na Copa do Mundo foi de muita superação. Depois de uma primeira fase tranquila, os argentino sofreram para eliminar Cabo Verde, na segunda fase, o Egito, nas oitavas, a Suíça, nas quartas de final, e a Inglaterra, na semifinal da competição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.