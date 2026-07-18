Argentinos estão otimistas com títuloDivulgação / AFA

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O clima na Argentina é de muito otimismo para o título da Copa do Mundo. A AFA (Associação de Futebol da Argentina) suspendeu as partidas do Campeonato Nacional da próxima segunda e terça-feira (dia 20 e 21) para receber a delegação no retorno da Copa do Mundo.
O país vive um dos maiores momentos da história da seleção nacional. Atual bicampeã da Copa América, a Argentina busca também o segundo título consecutivo da Copa do Mundo, a quarta na sua história.
LEIA MAIS: Agüero manda recado a zagueiro espanhol: 'Não se faça de durão'
A campanha da seleção sul-americana na Copa do Mundo foi de muita superação. Depois de uma primeira fase tranquila, os argentino sofreram para eliminar Cabo Verde, na segunda fase, o Egito, nas oitavas, a Suíça, nas quartas de final, e a Inglaterra, na semifinal da competição.
LEIA MAIS: Tempestade de raios cancela último treino da Espanha antes da final
A Argentina busca o seu tetra, o segundo título consecutivo. As equipes vão entrar em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.