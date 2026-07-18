Argentinos estão otimistas com título - Divulgação / AFA

Argentinos estão otimistas com títuloDivulgação / AFA

Publicado 18/07/2026 18:50

Rio - O clima na Argentina é de muito otimismo para o título da Copa do Mundo. A AFA (Associação de Futebol da Argentina) suspendeu as partidas do Campeonato Nacional da próxima segunda e terça-feira (dia 20 e 21) para receber a delegação no retorno da Copa do Mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio.



Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026

O país vive um dos maiores momentos da história da seleção nacional. Atual bicampeã da Copa América, a Argentina busca também o segundo título consecutivo da Copa do Mundo, a quarta na sua história.

A campanha da seleção sul-americana na Copa do Mundo foi de muita superação. Depois de uma primeira fase tranquila, os argentino sofreram para eliminar Cabo Verde, na segunda fase, o Egito, nas oitavas, a Suíça, nas quartas de final, e a Inglaterra, na semifinal da competição.

A Argentina busca o seu tetra, o segundo título consecutivo. As equipes vão entrar em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.