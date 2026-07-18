Espanha teve atividade canceladaAFP
Tempestade de raios cancela último treino da Espanha antes da final
Argentina teve atividade sem problemas
Fifa vai reavaliar pausa para hidratação após críticas na Copa
Arsène Wenger afirmou que entidade analisará o impacto da medida
'Jogo maluco', diz Saka após vitória da Inglaterra contra a França
Jogador fez três gols na partida
Mbappé retoma liderança na artilharia histórica da Copa do Mundo
Francês chegou a 22 gols e também assumiu o posto de maior goleador da atual edição
Em jogaço de dez gols, Inglaterra vence França e garante 3º lugar
Britânicos fazem melhor campanha em Copas desde o título de 1966; partida marcou despedida do técnico Didier Deschamps
AFA suspende jogos para preparar recepção da seleção da Argentina
Seleção busca o tetracampeonato contra a Espanha
Mbappé posta carta aberta para Deschamps: 'Sua última dança'
Técnico fará sua despedida da seleção francesa neste sábado (18), na disputa do terceiro lugar da Copa, contra a Inglaterra
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