Espanha teve atividade canceladaAFP

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Pedro Logato
Rio - O último treino da seleção espanhola antes da final da Copa do Mundo foi adiado por conta de uma tempestade de raios. A decisão foi dos espanhóis, depois de um tempo aguardando o protocolo de raios da Fifa. A confirmação aconteceu por volta das 12h40 (de Brasília).
Argentina treinou sem problemas - AFP
Argentina treinou sem problemasAFP
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A atividade aconteceria na área de East Hanover, local do CT da base do New York Red Bulls, que foi atingido por uma tempestade de raios. O tempo ruim atingiu boa parte de Nova Jersey, mas a Argentina conseguiu treinar sem problemas.
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A Espanha busca o segundo título da Copa do Mundo. A campanha até a final teve vitórias sobre seleções importantes como França, Portugal, Bélgica e Uruguai.
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A Argentina busca o seu tetra, o segundo título consecutivo. As equipes vão entrar em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.
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