Espanha teve atividade cancelada - AFP

Espanha teve atividade canceladaAFP

Publicado 18/07/2026 14:02

Argentina treinou sem problemas AFP

A atividade aconteceria na área de East Hanover, local do CT da base do New York Red Bulls, que foi atingido por uma tempestade de raios. O tempo ruim atingiu boa parte de Nova Jersey, mas a Argentina conseguiu treinar sem problemas.

A Espanha busca o segundo título da Copa do Mundo. A campanha até a final teve vitórias sobre seleções importantes como França, Portugal, Bélgica e Uruguai.

A Argentina busca o seu tetra, o segundo título consecutivo. As equipes vão entrar em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.