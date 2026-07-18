Fernanda Lima levantou questionamento sobre torcida contra Argentina na CopaReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Fernanda Lima, de 49 anos, comentou a rivalidade dos brasileiros com a Argentina às vésperas da final da Copa do Mundo. A apresentadora reagiu ao vídeo do professor André Nicolitt sobre a torcida pela Espanha e a falta de apoio ao país da América do Sul.
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Fernanda Lima falou sobre final da Copa do Mundo - Reprodução/Instagram
Fernanda Lima - Reprodução/Instagram
Fernanda Lima levantou questionamento sobre torcida contra Argentina na Copa - Reprodução/Instagram
"Ele fala que a gente deveria torcer pelos países colonizados, que sofreram mais, que tiveram uma história mais oprimida, e não torcer pelos colonizadores. E chega na hora que entra a Argentina, nós brasileiros ficamos completamente contra eles", analisou. 
A mulher de Rodrigo Hilbert mencionou os fatores que marcaram os confrontos entre Argentina e Brasil. "É uma rixa histórica, claro. Pelé, Maradona, quem era melhor, essas loucuras todas. E tudo bem, a gente sabe quem era o Pelé, mas talvez a gente saiba pouco do Maradona, o grande homem que foi o Maradona". 
Fernanda Lima também comentou a imagem distorcida que o povo brasileiro teria dos argentinos. "Por que a gente torce contra? Será que não é um recalque nosso? Porque ontem eu ficava olhando o jogo e pensando: 'Poxa, mas era a gente que era para estar ali, não eles'. Mas eles estão ali porque a raça foi deles. Eu também acho que teve roubo, mas que os caras são raçudos, eles são raçudos", concluiu. 