Fernanda Lima levantou questionamento sobre torcida contra Argentina na CopaReprodução/Instagram
Fernanda Lima questiona torcida contra Argentina na Copa: 'Recalque?'
Seleção sul-americana enfrenta a Espanha na final da competição
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