Fernanda Lima levantou questionamento sobre torcida contra Argentina na Copa - Reprodução/Instagram

Fernanda Lima levantou questionamento sobre torcida contra Argentina na CopaReprodução/Instagram

Publicado 18/07/2026 11:27

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"Ele fala que a gente deveria torcer pelos países colonizados, que sofreram mais, que tiveram uma história mais oprimida, e não torcer pelos colonizadores. E chega na hora que entra a Argentina, nós brasileiros ficamos completamente contra eles", analisou.

A mulher de Rodrigo Hilbert mencionou os fatores que marcaram os confrontos entre Argentina e Brasil. "É uma rixa histórica, claro. Pelé, Maradona, quem era melhor, essas loucuras todas. E tudo bem, a gente sabe quem era o Pelé, mas talvez a gente saiba pouco do Maradona, o grande homem que foi o Maradona".

Fernanda Lima também comentou a imagem distorcida que o povo brasileiro teria dos argentinos. "Por que a gente torce contra? Será que não é um recalque nosso? Porque ontem eu ficava olhando o jogo e pensando: 'Poxa, mas era a gente que era para estar ali, não eles'. Mas eles estão ali porque a raça foi deles. Eu também acho que teve roubo, mas que os caras são raçudos, eles são raçudos", concluiu.