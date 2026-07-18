À esquerda, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni; à direita, o técnico espanhol Luis de la Fuente - Juan Mabromata / AFP e Divulgação / Espanha

À esquerda, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni; à direita, o técnico espanhol Luis de la FuenteJuan Mabromata / AFP e Divulgação / Espanha

Publicado 18/07/2026 09:00

A grande decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina representará, além da conquista do maior título do futebol, o reencontro de dois amigos que foram professor e aluno no passado recente. O treinador espanhol, Luis de la Fuente, foi tutor do técnico argentino, Lionel Scaloni, na academia de treinadores da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). As aulas aconteceram em 2017, dois anos após Scaloni terminar sua carreira como jogador.



O argentino lembra com carinho De la Fuente. Durante a Copa América 2024, 0 técnico sul-americano ressaltou como estava mantendo contato com ele. "Luis tem sido uma grande ajuda para nós que fizemos o curso de treinadores em Las Rozas. Tenho conversado com ele e desejo tudo de bom", destacou, na época.



Recentemente, De la Fuente comentou sobre a relação com Scaloni, em entrevista na última quinta-feira (16). "Temos uma ótima relação pessoal, admiração mútua, e eu também aprendi muito com ele. Vi como ele administrou uma equipe muito difícil com ótimos jogadores. Será um jogo entre dois grandes amigos, mas agora também entre dois grandes competidores; ambos queremos vencer."

Trajetórias diferentes

Os treinadores chegam à final do Mundial com currículos e trajetórias distintas. Scaloni se aposentou da carreira de jogador em 2015 e já em 2018, assumiu a Argentina sub-20. Depois, com a demissão de Jorge Sampaoli, se tornou o treinador da equipe principal, que não vencia um título desde a conquista da Copa América 1993.



No entanto, o comandante conseguiu conduzir o time à conquista da Copa América 2021, no Maracanã, contra o Brasil, encerrando 28 anos de jejum. Depois, Scaloni cravou definitivamente seu nome na história ao vencer a Copa do Mundo 2022. O time ainda ganhou a Copa América 2024.



Já De la Fuente começou a carreira de técnico em 1997, no Portugalete. Após passagens pelo Alavés e o time B do Athletic Bilbao, assumiu o comando da categoria sub-19 da seleção espanhola em 2013, onde ficou até 2018. Entre 2019 e 2022, ele alternou entre o sub-21 e o sub-23, até ganhar o posto da equipe principal, em 2023, onde venceu a Eurocopa 2024.

Está chegando a hora!

Agora, um novo capítulo da amizade entre os dois treinadores será escrito neste domingo (19). A bola rola às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey.