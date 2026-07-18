À esquerda, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni; à direita, o técnico espanhol Luis de la FuenteJuan Mabromata / AFP e Divulgação / Espanha
O argentino lembra com carinho De la Fuente. Durante a Copa América 2024, 0 técnico sul-americano ressaltou como estava mantendo contato com ele. "Luis tem sido uma grande ajuda para nós que fizemos o curso de treinadores em Las Rozas. Tenho conversado com ele e desejo tudo de bom", destacou, na época.
Recentemente, De la Fuente comentou sobre a relação com Scaloni, em entrevista na última quinta-feira (16). "Temos uma ótima relação pessoal, admiração mútua, e eu também aprendi muito com ele. Vi como ele administrou uma equipe muito difícil com ótimos jogadores. Será um jogo entre dois grandes amigos, mas agora também entre dois grandes competidores; ambos queremos vencer."
Trajetórias diferentes
No entanto, o comandante conseguiu conduzir o time à conquista da Copa América 2021, no Maracanã, contra o Brasil, encerrando 28 anos de jejum. Depois, Scaloni cravou definitivamente seu nome na história ao vencer a Copa do Mundo 2022. O time ainda ganhou a Copa América 2024.
Já De la Fuente começou a carreira de técnico em 1997, no Portugalete. Após passagens pelo Alavés e o time B do Athletic Bilbao, assumiu o comando da categoria sub-19 da seleção espanhola em 2013, onde ficou até 2018. Entre 2019 e 2022, ele alternou entre o sub-21 e o sub-23, até ganhar o posto da equipe principal, em 2023, onde venceu a Eurocopa 2024.
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