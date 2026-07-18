Kylian Mbappé, durante a partida contra a InglaterraDivulgação / Seleção francesa
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Kylian Mbappé, durante a partida contra a InglaterraDivulgação / Seleção francesa
Mbappé retoma liderança na artilharia histórica da Copa do Mundo
Francês chegou a 22 gols e também assumiu o posto de maior goleador da atual edição
Em jogaço de dez gols, Inglaterra vence França e garante 3º lugar
Britânicos fazem melhor campanha em Copas desde o título de 1966; partida marcou despedida do técnico Didier Deschamps
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Mbappé posta carta aberta para Deschamps: 'Sua última dança'
Técnico fará sua despedida da seleção francesa neste sábado (18), na disputa do terceiro lugar da Copa, contra a Inglaterra
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Laporte disse, em entrevista, que ficou surpreendido pela arbitragem ter deixado passar incidentes na Copa, 'especialmente com a Argentina'
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