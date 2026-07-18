Kylian Mbappé, durante a partida contra a InglaterraDivulgação / Seleção francesa

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Gabriel Salotti
 atacante Kylian Mbappé marcou duas vezes na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, e assumiu o posto de maior artilheiro da história dos Mundiais, com 22 gols. Ele ultrapassou Messi, que tem 21 e disputará a final do Mundial neste domingo (19).

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Além disso, o jogador francês se isolou como o maior goleador desta edição da Copa até o momento, com 10 gols. Ele ainda pode ser alcançado nesse critério, também pelo camisa 10 argentino, que marcou oito vezes no torneio.

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Após a partida contra a Inglaterra, o craque falou sobre o feito e analisou a disputa pela artilharia. "O Messi marca sempre, então ele vai marcar com certeza amanhã. Sempre tento ajudar minha equipe. Quando você faz gols, fica feliz. Adoraria jogar a partida amanhã, mais do que ser artilheiro. Acho que é muito bom em termos de legado", afirmou.