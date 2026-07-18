Kylian Mbappé, durante a partida contra a Inglaterra - Divulgação / Seleção francesa

Kylian Mbappé, durante a partida contra a InglaterraDivulgação / Seleção francesa

Publicado 18/07/2026 20:26





LEIA MAIS: Tuchel nega 'covardia' em mexidas contra a Argentina: 'Não me arrependo' Além disso, o jogador francês se isolou como o maior goleador desta edição da Copa até o momento, com 10 gols. Ele ainda pode ser alcançado nesse critério, também pelo camisa 10 argentino, que marcou oito vezes no torneio.

Após a partida contra a Inglaterra, o craque falou sobre o feito e analisou a disputa pela artilharia. "O Messi marca sempre, então ele vai marcar com certeza amanhã. Sempre tento ajudar minha equipe. Quando você faz gols, fica feliz. Adoraria jogar a partida amanhã, mais do que ser artilheiro. Acho que é muito bom em termos de legado", afirmou.