Sergio ’Kun’ Agüero, durante participação em podcast - Reprodução / YouTube

Sergio ’Kun’ Agüero, durante participação em podcastReprodução / YouTube

Publicado 18/07/2026 14:58 | Atualizado 18/07/2026 14:58

O ex-atacante argentino Sergio "Kun" Agüero rebateu as declarações do zagueiro espanhol Aymeric Laporte. O defensor disse, em entrevista, que o elenco da Espanha ficou "surpreendido" com "incidentes que os árbitros deixaram passar, especialmente com a Argentina" e o ex-centroavante não deixou barato.

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"O que te surpreende? Não banque o durão porque quando a gente se encontra, você recua", disparou Agüero, durante participação no podcast 'Vamo' a Juga'. "O que te surpreende? Não banque o durão porque quando a gente se encontra, você recua", disparou Agüero, durante participação no podcast 'Vamo' a Juga'.

O argentino também aproveitou para rasgar elogios a Lionel Messi, seu ex-companheiro na equipe nacional. "Aos 39 anos, ele joga como se tivesse 20, enquanto nós estamos aqui atrás de uma câmera... Ninguém jamais se igualará a ele. Muitos anos passarão e não haverá outro como ele. Nem nós e nem nossos filhos veremos alguém à altura dele."

Agüero tem 38 anos. Revelado pelo Independiente, transferiu-se para o Manchester City em 2011, onde se consagrou como um dos maiores ídolos do clube, conquistando cinco Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra e seis Copas da Liga Inglesa. Atuou na seleção argentina de 2006 a 2021, ano que anunciou sua aposentadoria.

Argentina e Espanha se enfrentam pela final da Copa do Mundo neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey.