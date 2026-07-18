Sergio ’Kun’ Agüero, durante participação em podcastReprodução / YouTube
"O que te surpreende? Não banque o durão porque quando a gente se encontra, você recua", disparou Agüero, durante participação no podcast 'Vamo' a Juga'.
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Sergio ’Kun’ Agüero, durante participação em podcastReprodução / YouTube
Agüero manda recado a zagueiro espanhol: 'Não se faça de durão'
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