Neymar em último jogo pela seleção brasileira - Odd Andersen / AFP

Neymar em último jogo pela seleção brasileiraOdd Andersen / AFP

Publicado 18/07/2026 12:14

Rio - Três jogadores da seleção brasileira figuraram na lista de decepções da Copa do Mundo de acordo com o jornal português "A Bola". Neymar, Raphinha e Gabriel Magalhães entraram na lista dos 23 jogadores que tiveram desempenho abaixo do esperado na competição.

Portugal, que assim com o Brasil, foi eliminado nas oitavas de final, teve Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes também na lista. O goleiro alemão Manuel Neuer, que fez sua despedida em Copas do Mundo, também fez parte.

O Uruguai, que acabou eliminado na primeira fase da Copa do Mundo contou com o goleiro Fernando Muslera, que falhou algumas vezes na competição, e o meia Federico Valverde, do Real Madrid, como destaques.

A boa campanha da Inglaterra não impediu Declan Rice de aparecer. Outros nomes importantes como Arda Güler, da seleção turca, e Jérémy Doku, da Bélgica, fizeram parte da lista também.