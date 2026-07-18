Borja Iglesias defende o Celta de Vigo - Divulgação / Seleção Espanhola

Borja Iglesias defende o Celta de VigoDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 18/07/2026 11:49

"Não quero que me mandem à prisão [risos]. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu me esqueça", disse o atacante do Celta de Vigo em entrevista à revista espanhola "Panenka".

Borja Iglesias é conhecido por posicionamentos políticos fortes e é uma crítico do presidente norte-americano. Apesar disso, ele descartou realizar qualquer manifestação na final.

"Me encantaria fazer muitas coisas, mas a verdade é que, apesar de as pessoas pensarem que sou todo poderoso, não tenho poder para enfrentar certas coisas. É complicado, para ser sincero", concluiu.