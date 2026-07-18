Borja Iglesias defende o Celta de VigoDivulgação / Seleção Espanhola

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Pedro Logato
Rio - A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final da Copa do Mundo não agradou a todos. O atacante da seleção espanhola, Borja Iglesias, de 33 anos, foi sincero sobre passar um momento com o mandatário neste dia tão importante para sua vida.
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"Não quero que me mandem à prisão [risos]. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu me esqueça", disse o atacante do Celta de Vigo em entrevista à revista espanhola "Panenka".
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Borja Iglesias é conhecido por posicionamentos políticos fortes e é uma crítico do presidente norte-americano. Apesar disso, ele descartou realizar qualquer manifestação na final.
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"Me encantaria fazer muitas coisas, mas a verdade é que, apesar de as pessoas pensarem que sou todo poderoso, não tenho poder para enfrentar certas coisas. É complicado, para ser sincero", concluiu.